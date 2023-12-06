الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لشقيقين قتلا شخص بسبب خلافات بينهم بالإسكندرية

المؤبد - ارشيفيه
المؤبد - ارشيفيه

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي شقيقين بالسجن المؤبد عما أسند إليهما والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه "إ.ح.إ" بسبب خلافات بينهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

بلاغ بقتل شخص 
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10007 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

مشادة كلامية تسببت في قتل شخص 
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب بأنه على إثر حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه "إ.ح.إ" وبين المتهم الأول" إ.ش.ح"، وعلى إثرها تواصل المتهم الأول بالثانى "شقيقه" "أ.ش.ج" وأبلغه بما حدث، فتوجه كل منهما على حدة إلى محل عمل المجنى عليه بأحد الكافتيريات، واستخلص المتهم الأول شومة وترصد للمجنى عليه مستترا خلف إحدى السيارات المتواجدة بالطريق العام، وعند خروج المجنى عليه من عمله مستقلا دراجة بخارية فى طريقة، خرج المتهم الأول من مكمنه وباغته بضربه بالشومة فسقط على الأرض، إلا أن المتهمين لم يكتفيا بذلك، وانهالوا عليه بالضرب، مستخدمين أيديهم وأرجلهم بمناطق متفرقة فى جسده فأحدثا ما به من إصابات، والتى أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه، ثم لاذا بالفرار.

إحالة المتهمين للمحاكمة 
وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى توفى بعد ذلك متأثرا باصابته وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، ثبت من تقرير الطب الشرعى أنه بإجراء الصفحة التشريحية لجثمان المجنى عليه حدوث ضرب بشومة، أو ما فى حكمها وسحجات بالوجة تنشأ من مصادمة واحتكاك بأجسام راضية وإصابة بالرأس بما أحدثته من شرخ بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدت لغيبوبة وتضاعفت ذلك بالتهاب رئوى وانتهت بوفاتة، وقررت إحالة المتهمان إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد لشقيقين خلافات الإسكندرية جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

"صوتك لمصر".. نائب رئيس عمال النقل البري بالإسكندرية: الانتخابات الرئاسية أكبر عرس ديمقراطي

حبس عاطلان لحيازتهما كمية من عقار الترامادول للإتجار بها غرب الإسكندرية

مساعد حزب الجيل بالإسكندرية: مبادرة "صوتك لمصر" تحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات

المشدد 10 سنوات لنجار لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 90 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة

السجن المشدد 3 سنوات لـ"عصابة الخزينة" بالإسكندرية

المؤبد غيابيا لمتهم استدرج طالبة وهتك عرضها في الإسكندرية

الإعدام لشخصين لاتهامهما بقتل سائق "توك توك" وسرقته في الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل| التأكيد على رفض التهجير.. واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطني

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية