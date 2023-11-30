ضبط المتهم بقتل شخص في أسيوط بسبب خلافات بينهما

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات بدائرة المركز باستقباله جثة مزارع - مقيم بذات العنوان بها عيار ناري بالجسم.

بالفحص وبسؤال شقيق المتوفى اتهم عاملا مقيم بدائرة المركز بإطلاق عيار نارى تجاه المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة حول الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.