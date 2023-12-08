خلاف على مبلغ مالى ينتهى بجريمة قتل في الأقصر

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل عاطل وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأقصر بسبب خلاف على مبلغ مالي.

تبلغ لقسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول عاطل توفى إثر إصابته بجرح طعنى"، طرف ثان، عاطل، مصاب بجروح طعنية، مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلاف على مبلغ مالى تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب، مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر، وبسؤال شقيق المتوفـى "عامل" اتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.