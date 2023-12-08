اعترافات جزار قتل سائقا بكفر الشيخ: "اختبأت في المرج عشان أبعد عن عيون المباحث"

اعترفات مثيرة أقر بها المتهم بقتل سائق توكتوك مقيم في كفر الشيخ، بعد ان ستدرجه إلى مركز المحلة بمحافظة الغربية، ونفذ جريمته بقصد السرقة، ثم قام بالاختباء في منطقة المرج بالقاهرة، وذلك خلال مواجهته بجاهت التحقيق، والتي أمرت بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات وحبس وسيط وعميل سيء النية اشترا منه توك توك الضحية.

المتهم الذي يعمل جزار وقف أمام جهات التحقيق، وكشف عن تفاصيل الجريمة حيث أوضح أنه مقيم في كفر الشيخ، وأن الشيطان قاده لارتكاب جريمة سرقة، فقام باستدراج أحد سائقي التوك توك طالبا منه أن يوصله إلى أحد الأماكن الملاصقة للمحافظة وتحديد في مركز المحلة بنطاق محافظة الغربية.

أضاف المتهم أن المجني عليه وافق على إيصاله بمقابل مادي تم الاتفاق عليه، وفور أن وصل إلى أحد الأماكن الغير مأهولة بالسكان قام بالتعدي عليه بالضرب مستخدما سكين كان يخفيه بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

وتابع المتهم أنه عقب ذلك استولى على مركبة التوكتوك ثم ألقى بجثة المجني عليه في أحد المصارف المجاورة لمكان الواقعة، ثم لاذ بالفرار.

وكشف المتهم أنه استعان بوسيط سيء النية للتوسط لدى تاجر خردة سيء النية لشراء مركبة التوك توك، بمقابل مادي، ثد توجه للاختباء في منطقة المرج بالقاهرة موضحا أنه عقب اكتشاف هويته ألقي القبض عليه وكان قد تصرف في جزء من المبلغ المالي وإنفاقه على بعض متطلباته الشخصية.

كان قد تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.