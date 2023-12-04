الإعدام لشخصين لاتهامهما بقتل سائق "توك توك" وسرقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، بإجماع الآراء بمعاقبة كل من " ع.خ.ع" و"ع.م.ر" بالإعدام شنقا، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من "م.ع.ع" و" ر.م.ال" و" ع.س.إ" عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الأبيض والإدارة المضبوطين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأحالت الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه "سائق توك توك" وسرقة دراجة البخارية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6562 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أنه على إثر بلاغ بالعثور على جثة المجني عليه "و.ج.ح" سائق توكتوك، وأن التحريات أكدت قيام المتهمين الأول والثاني "ع.خ.ع" سائق و"ع.م.ر" سائق قادهما تفكيرهما لسرقة الدراجة البخارية توك توك قيادة المجني عليه، وطلبوا منه توصيلهم مكان ناء ليلا وما أن تأكدوا خلو الطريق من المارة حتى أشهر المتهم الأول سلاح أبيض مطوة وحاول المتهم الثاني تقييده وما أن قاومهم حتى عاجله الأول بطعنه بيسار الصدر وأعقبها بطعنتين في الرقبة التي أودت بحياته.

وأسرع الثاني بدفعه خارج التوك توك، وفروا هاربين بعد أن استولوا على التوك توك، والقيام ببيعه للمتهم الثالث "م.ع.ع" بثمن بخس والذي قام ببيعه إلى المتهمين الرابع والخامس "ر.م.ال" و"ع.س.إ" مع علمها جميعا بأن التوك توك متحصل من جريمة سرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وبمواجتهتما أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان التوك توك والسلاح المستخدم والإطار والكوريك الاحتياطي، وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.