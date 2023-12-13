كأس العالم للأندية| كولر يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي والسماح بزيارة "الجوهرة"

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو، للاعبي الأهلي؛ للتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق اتحاد جدة السعودي، وذلك قبل مواجهة الفريقين التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

متابعة لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي

وكان الجهاز الفني للأهلي قد حرص على متابعة لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس العالم للأندية، كما حضر وفد من الجهاز الفني للأهلي لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بينما قام مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

اللجنة المنظمة للمونديال تخطر الأهلي بزيارة ملعب الجوهرة لمدة 30 دقيقة

مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» أبلغوا مسئولي الأهلي بأحقية الفريق في زيارة ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة غدًا الخميس في تمام الثامنة مساء ولمدة نصف ساعة.

ويشهد ملعب الجوهرة مواجهة الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وكان مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» حرصوا على عقد اجتماع تحضيري مع بعثة الأهلي في فندق الإقامة بجدة.

وحضر الاجتماع من بعثة الأهلي كل من حنان الزيني، منسق البعثة ومدير التراخيص واللوائح، وخالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر، مدير الإعلام، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، ومن الوفد الإعلامي عبدالحميد جلال ومحمد سلطان.