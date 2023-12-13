كأس العالم للأندية| اجتماع تحضيري لبعثة الأهلي استعدادًا لمباراة اتحاد جدة

حرص مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد "فيفا"، على عقد اجتماع تحضيري مع بعثة الأهلي في فندق الإقامة بجدة.

وحضر الاجتماع من بعثة الأهلي كل من حنان الزيني، منسق البعثة ومدير التراخيص واللوائح، وخالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر، مدير الإعلام، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، ومن الوفد الإعلامي عبدالحميد جلال ومحمد سلطان.

التأكيد على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب

وشهد الاجتماع التحضيري للأهلي قبل خوض مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023؛ للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة، والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء، ووصول الفريق لملعب المباراة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرد في البعثة خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

الأهلي يخوض مرانه الثاني استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخوض مرانه الثاني في جدة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة؛ من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.