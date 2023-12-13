أرقام وحقائق قبل مواجهة الأهلى والاتحاد فى كأس العالم للأندية

ضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد الذي قص شريط البطولة بفوز عريض على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة.

ويطمح الأهلي من خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة في تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خاصة أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.

“الدستور” في التقرير التالي تستعرض أرقاما وحقائق قبل مواجهة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية.

الأهلي وأندية السعودية

يلعب الأهلي اللقاء رقم 3 مع الأندية السعودية في بطولة مونديال الأندية، حيث سابق وواجه اتحاد جدة والهلال.

لعب الأهلي مع اتحاد جدة لأول مرة في ربع نهائي نسخة 2005/ 2006 وخسر بهدف نظيف.

ثم واجه الأحمر نظيره الهلال في نسخة 2021/ 2022 على البرونزية وحينها اكتسح النادي السعودي برباعية نظيفة.

المواجهة العربية رقم 11 في مونديال الأندية

وتعتبر هذه هي المواجهة العربية الخالصة رقم 11 في تاريخ مونديال الأندية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل، كما أنها تعد المباراة الثالثة بين ناديين من مصر والسعودية.

كان اللقاء العربي الأول في تاريخ كأس العالم للأندية، قبل 23 عاما، خلال النسخة الأولى، عندما التقى النصر السعودي، الرجاء البيضاوي المغربي في دور المجموعتين، حيث كانت المسابقة تقام في ذلك الوقت بمشاركة 8 أندية، تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وانتهت المواجهة بفوز مثير للنصر 4 -3 على الرجاء، ليصبح الفريق الملقب بالعالمي صاحب أول انتصار للأندية العربية في تاريخ المونديال.

وشهدت نسخة عام 2005 المواجهة العربية الثانية بكأس العالم للأندية بين الاتحاد والأهلي، فيما جاء اللقاء الثالث بنسخة عام 2011 في اليابان، عندما فاز السد القطري على الترجي التونسي بالدور الثاني للمسابقة 2 - 1.

وبعد مرور 7 أعوام، عادت المواجهات العربية الخالصة للظهور من جديد في مونديال الأندية، حينما تغلب العين الإماراتي على الترجي التونسي 3 -0 ، بالدور الثاني لنسخة عام 2018، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، ليشق بعدها الفريق البنفسجي طريقه نحو المباراة النهائية، وينال الميدالية الفضية، عقب خسارته 1- 4 أمام ريال مدريد الإسباني، الذي توج باللقب في ذلك الوقت.

وجاءت المباراة العربية الخامسة في البطولة بنسخة عام 2019 في قطر، حيث التقى الهلال السعودي، الترجي بالدور الثاني للبطولة، ليحسم الفريق الملقب بـ(الزعيم) المواجهة لمصلحته بفوزه 1 -0، ويبلغ المربع الذهبي للبطولة.

وشهدت النسخة نفسها مواجهة عربية أخرى بين الترجي والسد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ليحقق الفريق التونسي خلالها انتصارا كاسحا 6 - 2.

وجاء سابع اللقاءات العربية الخالصة في المونديال بالنسخة التالية عام 2020 في قطر أيضا، عندما تغلب الأهلي 1 -0 على الدحيل القطري، ليحصل بعدها الفريق الأحمر على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بذلك الوقت، عقب نسخة عام 2006.

وتجددت المباريات العربية في البطولة بنسخة عام 2021 في الإمارات، حيث حقق الهلال السعودية فوزا كاسحا 6-1 على الجزيرة الإماراتي، في الدور الثاني للمسابقة.

وفي ذات النسخة، جرت مواجهة عربية أخرى بين الأهلي والهلال السعودي لتحديد صاحب المركز الثالث، ليحقق نادي القرن في إفريقيا فوزا عريضا 4-0، وينال المركز الثالث بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما آخر اللقاءات العربية التي حملت الرقم 10 في المسابقة، فكانت في النسخة الماضية، التي استضافتها المملكة العربية في فبراير الماضي، حينما تغلب الهلال السعودي بركلات الترجيح على الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1- 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق السعودي، الذي واصل مسيرته الناجحة بتلك النسخة، وحقق المركز الثاني عقب خسارته 3 - 5 في النهائي أمام ريال مدريد.



الأهلي يعزز أرقامه

خوض الأهلي لقاء الاتحاد سيجعله يعزز رقمه كأكثر الأندية خوضًا للقاءات في تاريخ كأس العالم للأندية بـ23 مباراة.

وإذا شارك حسين الشحات مع الأهلي أمام الاتحاد سيعزز رقمه كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة بـ13 لقاء.

حجازي والأهلي

ويلعب مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي، لأول مرة أمام الأهلي فريقه السابق بعد سنوات.

حجازي واجه الأهلي من قبل في 3 مناسبات لم يعرف فيها الفوز وكانت بقميص الإسماعيلي.

المباراة الأولى في موسم 2009/ 2010 وتعادل الفريقان ثم في نفس الموسم خسر من الأهلي بهدفين لهدف في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أما الثالثة في موسم 2010/ 2011 ببطولة الدوري وخسر حجازي مع الدراويش بهدفين لهدف.

رومارينيو وبنزيما

سيكون ثنائي الاتحاد البرازيلي رومارينيو وكريم بنزيما على موعد لمواجهة الأهلي من جديد، حيث واجه رومارينيو الأهلي مع كورينثيانز البرازيلي في 2012 وفاز عليه بهدف نظيف، بينما غاب بنزيما عن قائمة الريال للإصابة أمام الأهلي النسخة الماضية عندما واجه الملكي الأهلي وتغلب عليه برباعية مقابل هدف في نصف النهائي.