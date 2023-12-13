الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدعم بريطاني.. انطلاق الدورة الثانية من "برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر"

تغيرات المناخ
تغيرات المناخ

 فتح “برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر” في دورته الثانية باب تقديم المقترحات لتحديد المشروعات المصرية التي تكافح تغير المناخ والتي يمكن أن تستفيد من الدعم ومشورة الخبراء لمساعدتها على جذب الاستثمار.

ومن المتوقع اختيار 8-12 مشروعا من قطاعات الطاقة والمياه والزراعة الذكية والنقل النظيف والنفايات والغابات والاقتصاد المتجدد في هذا البرنامج المدعوم من الحكومة البريطانية.

 برنامج تسريع تمويل المناخ

ووفقا لبيان صادر عن السفارة البريطانية لدى القاهرة وتلقت “الدستور” نسخة منه، فان  برنامج تسريع تمويل المناخ – بتمويل من الحكومة البريطانية –  يبحث عن مشاريع في مرحلة ما قبل إمكانية التنفيذ تسعـى إلى استثمار لا يقل عن مليون دولار أمريكي. باب تقديم المقترحات مفتوح من 12 ديسمبر حتى 5 فبراير، ويجب على المشاريع الراغبة في التقديم إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت هنا.

وبحسب البيان يقدم هذا البرنامج الفريد من نوعه للمشاريع المختارة دعمًا شخصي من خبراء تقنيين وماليين لتعزيز خطط أعمالهم وزيادة فرصهم في العثور على الاستثمار. يشمل دعم المشاريع تحسين النماذج المالية، والنصائح والتدريبات حول كيفية عرض أفكارهم ومخططاهم للمستثمرين والمشورة حول كيفية تقييم التأثيرات المناخية والتوعية بها وتعزيز المساواة بين الجنسين والادماج الاجتماعي (دعم المرأة والمجتمعات المتضررة) في نموذج أعمالهم. ستتاح للمشاريع فرصة الالتقاء وتقديم مشاريعهم للمستثمرين في الحدث النهائي الذي سيعقد في يوليو 2024.

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مؤتمر المناخ في دبي يدعو إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري

تحسين تدفق التمويل الأخضر 

ويهدف برنامج تسريع تمويل المناخ إلى تحسين تدفق التمويل الأخضر أو تمويل المناخ في مصر، لدعم التحول الأخضر في مصر وخفض الانبعاثات.

ومن جانبه قال السفير البريطاني بالقاهرة “مع اختتام مؤتمر المناخ الثامن والعشرين كوب28، نغتنم هذه اللحظة للإعلان عن الدورة الثانية من طلبات التقديم على برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر، والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المشاريع الصديقة للبيئة داخل البلاد”. 

وأشار إلى أنه بعد استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ السادس والعشرين كوب26 ونقل الرئاسة لاحقًا إلى مصر في مؤتمر المناخ السابع والعشرين كوب27، تعاون البلدان على تعزيز برنامج المناخ، وهو الالتزام الذي استمر حتى مؤتمر المناخ الثامن والعشرين. وتماشيًا مع شراكتنا الخضراء المستدامة، تلتزم المملكة المتحدة بدعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر. ومن خلال هذه المبادرة، نطمح إلى تنمية بيئة مزدهرة للمؤسسات الخضراء ودفع الاستثمارات الخضراء إلى الأمام."

ويتم تنفيذ برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر من خلال شريك جديد(فلات سيكزلابز) والذي سيقوم بالترويج للبرنامج وإدارته للمشاريع المختارة.

وتعليقا على برنامج تسريع تمويل المناخ، قال يحي حوري، مسئول البرامج في فلات سيكزلابز: "نحن نتطلع إلى قيادة عملية تنفيذ برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر، دولة معروفة بأنها مصدر كبير لرواد الأعمال الشباب الواعدين المليئين بالطاقة والأفكار والمشاريع الإبداعية. إن التحديات المتعلقة بتغير المناخ أضحت حاسمة بشكل متزايد، ومن مسئوليتنا الجماعية دعم نجاح الحلول المبتكرة التي تهدف إلى معالجة هذه التحديات العالمية."

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