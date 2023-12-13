الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ27 جنيهًا للكيلو.. "الغرفة التجارية" تطرح 2 طن سكر يوميًا ببورسعيد

سكر
سكر

بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، طرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلو وذلك أمام مقر الغرفة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

طرح 2 طن سكر يوميًا

أشار محمد سعدة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشاركة الغرفة التجارية ببورسعيد في المبادرة، يأتي استمرارا للدور الذي تلعبه الغرفة بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد على أنه تم طرح طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلو يوم الخميس الماضي وبداية من أول أمس الاثنين يتم طرح 2 طن سكر يوميا، مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السكر الذي أشترته الغرفة بسعر 27 جنيهًا للكيلو من أحد مصانع التعبئة في بورسعيد وتبيعه لأبناء المحافظة بنفس السعر، في إطار المشاركة المجتمعية للغرفة.

الغرفة التجارية مجلس الوزراء مبادرة تخفيض أسعار بورسعيد

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