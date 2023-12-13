رئيس البرلمان العربى: اتفاق الإمارات للمناخ خطوة تاريخية لدفع العمل المناخى العالمى

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، بإقرار ممثلي 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف "COP 28" بمدينة إكسبو دبي "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ.

وأشاد بالتنظيم العالمي لمؤتمر المناخ "COP 28"، والذي يأتي امتدادًا لقدرة دولة الإمارات على تنظيم فعاليات عالمية كبرى وإنجاحها على كل المستويات، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي جسد قيادة وريادة الدبلوماسية المناخية الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها وقيادتها لقضايا العمل المناخي العالمي وليس العربي فقط.

حلول عاجلة وسريعة لقضايا المناخ

وأكد "العسومي" أن ما قامت به رئاسة المؤتمر من جهود مضنية تفاوضية خلال جلساته أدت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، داعيًا إلى ضرورة السعي الحثيث من أجل الاستفادة من هذه الوثيقة التاريخية التي خرجت عن المؤتمر، لوضع حلول عاجلة وسريعة لقضايا المناخ، التي أصبحت ذا تأثير سلبي على كل دول العالم، وخاصة المنطقة العربية، والاستفادة من مخرجات هذا الحدث في تحقيق المساعي العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

دعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لما تم التوصل إليه خلال "COP 28" لتمويل الصندوق العالمي للمناخ، مثمنًا مساهمات دولة الإمارات لدعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يؤكد على الدور الرائد لدولة الإمارات ورئاسة "COP 28"، متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار.

وتوصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP 28"، الأربعاء، إلى اتفاق يمكن أن يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.

وأقر ممثلو 197 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف "COP 28" بمدينة إكسبو دبي الأربعاء، "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ، الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وصادق مؤتمر الأطراف "COP 28" في الإمارات على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.