الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى: اتفاق الإمارات للمناخ خطوة تاريخية لدفع العمل المناخى العالمى

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس  البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، بإقرار ممثلي 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف "COP 28" بمدينة إكسبو دبي "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ.

وأشاد بالتنظيم العالمي لمؤتمر المناخ "COP 28"، والذي يأتي امتدادًا لقدرة دولة الإمارات على تنظيم فعاليات عالمية كبرى وإنجاحها على كل المستويات، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي جسد قيادة وريادة الدبلوماسية المناخية الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها وقيادتها لقضايا العمل المناخي العالمي وليس العربي فقط.

حلول عاجلة وسريعة لقضايا المناخ

وأكد "العسومي" أن ما قامت به رئاسة المؤتمر من جهود مضنية تفاوضية خلال جلساته أدت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، داعيًا إلى ضرورة السعي الحثيث من أجل الاستفادة من هذه الوثيقة التاريخية التي خرجت عن المؤتمر، لوضع حلول عاجلة وسريعة لقضايا المناخ، التي أصبحت ذا تأثير سلبي على كل دول العالم، وخاصة المنطقة العربية، والاستفادة من مخرجات هذا الحدث في تحقيق المساعي العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

اليوم.. البرلمان العربي يُعلن نتائج متابعته للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي

دعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لما تم التوصل إليه خلال "COP 28" لتمويل الصندوق العالمي للمناخ، مثمنًا مساهمات دولة الإمارات لدعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يؤكد على الدور الرائد لدولة الإمارات ورئاسة "COP 28"، متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار.

وتوصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP 28"، الأربعاء، إلى اتفاق يمكن أن يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.

وأقر ممثلو 197 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف "COP 28" بمدينة إكسبو دبي الأربعاء، "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ، الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وصادق مؤتمر الأطراف "COP 28" في الإمارات على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي ​الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 المناخ

مواد متعلقة

اليوم.. البرلمان العربي يُعلن نتائج متابعته للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي

ياسر الهضيبي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي المواطن بالتحديات الراهنة

نائب: مشاركة 45% في الانتخابات يعكس الوعي الكبير للشعب ومواصلة مسيرة البناء

النائب فرج فتحى: تصويت 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين يعكس وعى المواطن

"خارجية حماة الوطن": مشاركة 45% في الانتخابات يؤكد إعلاء المصريين لقيمة المواطنة

أحمد صبور: الإقبال على الانتخابات الرئاسية تاريخي

غرفة عمليات حزب الجيل: إقبال غير مسبوق على التصويت بالانتخابات في أسوان

أمانة مصر أكتوبر بالإسماعيلية: المرأة والشباب يتصدران المشهد في ثاني أيام الانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك