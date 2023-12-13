وفد الإسكان يتابع نسبة إنجاز 9 آلاف وحدة سكينة بمشروع الإسكان الاخضر بحدائق العاصمة

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، صباح يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي، الممثلين في المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان، والمسؤولين بمعهد بحوث العمارة والإسكان، وبحضور نواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان وأكتوبر الجديدة، ومسؤولي الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتلك الأجهزة، والمهندس أحمد إسماعيل، ممثل الدعم الفني بمكتب وزير الإسكان.

واستهل المهندس عمار مندور بالترحيب بالضيوف، وبعدها تم عرض الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، وبعدها تفضل نواب رؤساء الأجهزة الأخرى بعرض الموقف التنفيذي للباقي المدن.

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التفاصيل الكاملة لتنفيذ 402 عمارة بمشروع الاسكان الاخضر بحدائق العاصمة

وفي سيل متصل، أصدر المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوجيه بعض التعليمات بخصوص التشديد على الشركات العاملة بالمشروع بزيادة نسبة الإنجاز في مشروعات الإسكان الأخضر في المدن الجديدة.

وقد قام المهندس عمار مندور بإصطحاب وفد هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان والدعم الفني بوزارة الإسكان بجولة تفقدية لمنطقة مشروع الإسكان الأخضر حيث يدخل هذا المشروع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وذلك استكمالاً لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع.

وقد أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنه يجري حالياً إنشاء عدد 9000 وحدة سكنية بواقع 402 عمارة في المدينة.

وقد أشاد الإسكان بنسبة الإنجاز للمشروع في مدينة حدائق العاصمة ويشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال تحت إشراف المركز القومي للبحوث، وأن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل انبعاثات الكربون والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجةً للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

وأشار رئيس الجهاز بمدينة حدائق العاصمة إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار. وتم استخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، وتم مراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة.

وأشار إلى أنه تم عمل مسارات للدراجات بحوالي أكثر من 5 كيلو متر طولي في مختلف المناطق.

وقد أكد المهندس عمار مندور أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة في الطرق والإسكان وكافة القطاعات في مشروع الإسكان الأخضر للتنبيه على ضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع لسرعة انتهاء الأعمال.