الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

وفد زامبى يتفقد المشروعات العمرانية فى حدائق العاصمة وبدر

وفد زامبي يتفقد المشروعات
وفد زامبي يتفقد المشروعات العمرانية

تفقد وفد من دولة زامبيا مدينتي حدائق العاصمة و بدر، وذلك لنقل التجربة العمرانية الرائدة في مصر إلى زامبيا.

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استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، ونواب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وفداً من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة زامبيا، لبحث التعاون المشترك في قطاع الإسكان، مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت قيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، للتعرف على جانب من التجربة العمرانية التي يجري تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهل وفد الإسكان من دولة زامبيا زيارته بجولة في المدينة، حيث تم المرور على مشروع سكن لكل المصريين نموذج 90 متراً، كما أفاد بإنجازه من مشروعات الإسكان بالمدينة.

وتابع الوفد الحكومي لدولة زامبيا، يرافقه مسئولو جهاز حدائق العاصمة، تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، وقد استكملت الجولة بمشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، حيث يعتبر من المشروعات القومية.

وأوضح المهندس عمار مندور أنه يتم تطبيق توصيات مؤتمر المناخ ببعض المشروعات بالمدينة من حيث استخدام الطاقة النظيفة وتوفير المياه والكهرباء واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتم زيارة إحدى الوحدات بالمشروع، المفروشة فرشا كاملا، غرفة نوم و2 غرفة أطفال وصالة وحمام ومطبخ؛ للتعرف على مساحة الوحدات التى يتم تسليمها للحاجزين بالمشروع، مؤكداً أنه يتم مراعاه قواعد السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل بالمدينة فى كافة القطاعات. 

وخلال جولاته، وجّه وزير الإسكان الزامبي عدة تساؤلات وعددا من الاستفسارات المتعلقة بتنفيد المشروعات والمدينة وأهم المشروعات وتكلفة المشروعات. 

وأجاب المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، على جميع استفساراتهم، وأوضح لهم أنهم سعداء باستقبالهم فى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي، وإنهم مستمرون في تنفيذ خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية لكافة طبقات الشعب المصري.

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