فى جولة مع وفد رسمى.. وزير زامبى يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

استقبل شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة وفدًا من زامبيا برئاسة كارليس مسلوبي، وزير الدولة للبنية الأساسية والتنمية الحضرية وجين توبلي، سفير زامبيا بالقاهرة والوفد المرافق له.

وفد زامبي رفيع المستوي يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية

استهل مسؤولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة الجولة التفقدية بالوفد الوزاري بزامبيا بالترحيب بالضيوف، ثم الانتقال للتعرف على أهم معالم العاصمة الجديدة، وبدأت الجولة في منطقة الأعمال المركزية للأبراج CBD التي يتم تنفيذها على مساحة 120 فدانا كمرحلة أولى.

واستعرض الشربيني أن المشروع يتضمن تنفيذ 20 برجًا ينقسم إلى 10 أبراج مكتبية- 5 أبراج سكنية- برج أيفوني - 2 برج هلالي، منهم برج بنشاط فندق، وشقق فندقية، وواحد برج تجاري.

وتابع الوفد رفيع المستوي بدول زامبيا الجولة التفقدية لمتابعة البرج الأيقوني للدور الرابع والسبعون، حيث المناظر الخلابة للمدينة ككل

وقام رئيس الجهاز بتقديم شرح وافٍ لمنطقة الأبراج الوزير الضيف والوفد المرافق له، وتم اخذ مجموعه من الصور التذكارية ثم الانتقال الى منطقة الحدائق المركزية بالمدينة التي تم إنشاؤها بطول أكثر من 10 كم وبمساحة نحو 1000 فدان ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم وحي حدائق ذات طابع خاص، حيث تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان وتتناغم مع النظام البيئي العام، وكذا ستتوفر بها مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول اليها عن طريق شبكة من ممرات المشاه والدراجات الهوائية، وسيتمتع بها جموع الزائرين من مختلف شرائح المجتمع.

أبدى وزير زامبيا والوفد المرافق له انبهاره وإعجابهم بجميع الأعمال المنفذة وكذا تم الانتقال بالوفد الضيف إلى منطقة الأعمال الخاصة بالحي السكني الخامس R5 ومنطقة جاردن سيتي الجديدة التي يتم تدشينها على مساحة 885 فدانًا، حيث يتم العمل على إنشاء 174 عمارة و211 مبنى سكني مختلط و107 ميني فيلا و134 مبنى بالتعاون وارين هاوس، وتم عرض التفاصيل على كارليس مسلوبي وزير زامبيا والضيوف.