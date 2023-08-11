الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "العاصمة الإدارية الجديدة" يتفقد سيارة مجهزة لخدمة قاطني الحي السكني الثالث R3

سيارة متنقلة خاصة
سيارة متنقلة خاصة بالخدمات

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، السيارة المجهزة لخدمة المواطنين قاطنى الحى السكنى الثالث R 3، وذلك بعد إتمام التنسيقات اللازمة بين جهاز العاصمة الإدارية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الاتصالات، لتوفير سيارة متنقلة خاصة بالخدمات المقدمة لقاطني الحي السكني الثالث 3 R ، للتعاقد على خدمات التليفون الأرضي والإنترنت، تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار التوجه نحو  تحقيق منظومة مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع، والتي علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، كأحد مقدمى الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوفير سيارة خاصة لتعاقد القاطنين على خدمة التليفون الأرضي والإنترنت، حيث ستتواجد السيارة أمام مقر جهاز العاصمة الإدارية لمدة أسبوع، وسيتواجد بالسيارة مندوب من شركة العاصمة الإدارية ومندوب من الشركة المصرية للاتصالات لتسهيل إجراءات التعاقد.

وتعرف المهندس شريف الشربيني على كيفية التقدم على خدمة التليفون الأرضي والإنترنت، وذلك من خلال توجه العميل إلى إدارة المطورين بشركة العاصمة الإدارية، وذلك لطلب التعاقد على جهاز الـ ONT ودفع القيمة الخاصة به، ثم تقوم إدارة المطورين بالشركة بإنشاء كود للعميل (ACUD ID)، وإنشاء حساب للعميل على التطبيق الخاص بالمدينة وتحديد موعد للزيارة لتركيب وحدة الـ ONT، وتسليم العميل خطاب صلاحية للتوجه إلى أحد مقدمي الخدمة والحصول عليها.

ونوه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن فريقا فنيا متخصصا يقوم بعمل زيارة منزلية للعميل لتركيب وتفعيل وحدة الـ ONT لتصبح جاهزة لاستقبال الخدمة، ثم يقوم العميل بالتوجه إلى أحد مقدمي الخدمة للاشتراك في خدمات الاتصالات.

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