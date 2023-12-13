الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول النواب يكشف عن 5 حقائق فى الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن النجاح الكبير الذى حققته الانتخابات الرئاسية من خلال المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من المصريين وبالمقارنة بأى استحقاقات انتخابية سابقة- يكشف عن مجموعة من الحقائق المهمة، فى مقدمتها أن الشعب المصرى العظيم لديه وعى وإدراك كاملان بأن هناك العديد من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمعقدة والتى تحتم استمرار تماسك وحدة المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

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باحث بالمركز المصرى: 45% نسبة المشاركة فى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات

الأكبر فى تاريخ مصر الحديث


وقال "سعدالدين" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين - اليوم - إن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن هناك 4 مرشحين يتنافسون فيها منهم مرشح مستقل و3 ينتمون إلى أحزاب سياسية وأهم مكسب فى هذه الانتخابات هو أن المواطن المصرى تعرف على دور الأحزاب السياسية فى اثراء الحياة السياسية وهذا الأمر جعل غالبية المصريين ممن لهم حق الانتخاب يخرجون فى طوابير طويلة ويكفى مصر شرفًا أن نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات هى الأكبر فى تاريخ مصر الحديث.

وأشار إلى أن الثالثة تتمثل فى أن المصريين وجّهوا صفعة قوية لكل من طالبوا من قوى الشر والإرهاب والظلام من المصريين مقاطعة هذه الانتخابات. 

 

القضاء المصرى الشامخ


وأضاف المستشار أحمد سعد الدين أن الحقيقة الرابعة تتمثل فى ثقة المصريين وبلا حدود فى القضاء المصرى الشامخ وحرصه على نزاهة جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات والمجالس الشعبية المحلية القادمة من خلال وجود قاض على كل صندوق انتخابي موجهًا تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة فى إنجاح هذه الانتخابات، موضحًا أن الحقيقة الخامسة تتمثل فى حرص المصريين على استمرار دعمهم للدولة المصرية للحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار فى كل ربوع مصر.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين تحية قلبية لكل المصريين من الرجال والنساء والشباب على مشاركتهم الواسعة فى هذه الانتخابات  مشيدًا بالجهود العظيمة للجيش والشرطة فى تأمين هذه الانتخابات ومساندة كبار السن وذوى الهمم فى الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر معربًا عن سعادته الغامرة بالمشاهد الإنسانية الرائعة من رجال الجيش والشرطة والقضاة فى تلاحمهم مع كل المصريين فى هذا العرس الديمقراطى الرائع الذى انبهر به العالم كله. 

وقال إن هذه الانتخابات كانت ناجحة وباعتراف جميع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية،مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أنه لم يتم رصد أى مخالفات على مدى الـ3 أيام التى تمت فيها هذه الانتخابات.

وأكد المستشار أحمد سعدالدين أنه بعد النجاح الكبير الذى حققته هذه الانتخابات الرئاسية فإن مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة ستجعل من مصر واحدة من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله، موجهًا التهنئة القلبية لمصر وشعبها العظيم على نجاح هذه الانتخابات.
 

وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الشعب المصري مصر

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