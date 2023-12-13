باحث بالمركز المصرى: 45% نسبة المشاركة فى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات

تحدث بيير يعقوب، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن أبرز المشاهد التي شهدتها العملية الانتخابية، خلال الثلاثة أيام الماضية، مؤكدًا أن النسب التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تُبنى على أسس صحيحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النسب التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد على أرقام اللجان الفرعية.

وتابع: "نحن كمركز كنا نتابع الانتخابات على الأرض، حيث رصدنا الإقبال الكبير من المواطنين، والذي كان تاريخيًا بكل المقاييس، علاوة على أن المشاهد التي تم رصدها كانت غير مسبوقة".

وواصل: بعد أول يوم ونصف من الانتخابات، وصلت نسبة المشاركة إلى 45%، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي أكبر نسبة مشاركة مقارنة بالانتخابات الماضية، والتي كانت عام 2014 بنسبة 47.5%.

واستطرد: "لدينا آمال وتطلعات بزيادة النسبة النهائية للمشاركة الانتخابية مقارنة بالنتائج السابقة".

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحون، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.