وزير الرياضة يثمن وعي الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة الشباب والرياضة توافد أعداد كثيفه على اللجان فى الساعات الأخيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت والتي انطلقت الأحد الماضي لمدة 3 أيام داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وقال د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"أتابع عن كثب سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية للوزارة، وأنا سعيد للغاية بمشاركة الشباب المصري في الانتخابات بكثافة طوال أيام الانتخابات وخاصةً في الساعات الأخيرة، وهذا دليل على الوعي السياسي لدى الشباب، وحرصهم على المشاركة في صنع مستقبل بلدهم".

أضاف: "أؤكد أن الوزارة عملت علي توفير كافة التسهيلات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان حق كل ناخب في الإدلاء بصوته، ونوجه الشكر للمواطنين على التزامهم بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، والظهور بهذه الصورة المشرفة".

وأشار وزير الشباب إلى أن التفاعل الكبير من الشباب المصري في العملية الانتخابية يؤكد على أن الشباب هم جيل المستقبل، وأنهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وأدعو جميع الشباب إلى الاستمرار في المشاركة في العملية السياسية، والتعبير عن آرائهم بكل حرية في كافة الاستحقاقات الإنتخابية".

واستقبل الوزير، الثلاثاء رجل الأعمال ياسين منصور لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة بالم هيلز للتعمير لدعم برامج رعاية الأبطال الرياضيين ورعاية المشروعات القومية الخاصة باكتشاف الموهوبين.

من جانبه، أكد د.أشرف صبحي حرص الوزارة على تكثيف أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في دعم البرامج الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا حيويًا في تطوير تلك المشروعات.