وزير الرياضة يستقبل رجل الأعمال ياسين منصور لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رجل الأعمال ياسين منصور لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة بالم هيلز للتعمير لدعم برامج رعاية الأبطال الرياضيين ورعاية المشروعات القومية الخاصة باكتشاف الموهوبين.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تكثيف أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في دعم البرامج الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا حيويًا في تطوير تلك المشروعات.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات الخاصة يعزز جهود الوزارة فى مسارين أولهما برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف اللعبات، وكذلك دعم البرامج التدريبية والمعسكرات والمتطلبات الخاصة بالأبطال الرياضيين على غرار المشروع القومي للناشئين للموهبة والبطل الأوليمبي الرياضية والمشروع القومي للاسكواش.

من جانبه، أعرب ياسين منصور عن استعداد مؤسسة بالم هيلز للتعمير للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج رعاية الأبطال الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر. وأكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق التطور والرقي في مجال الرياضة وتحقيق النجاحات على المستوى الوطني والدولي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الخاصة والجهات المعنية في مجال الرياضة، بهدف تطوير الرياضة المصرية وتحقيق النجاحات والتميز في المنافسات الرياضية على جميع الأصعدة.

ويحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المشاركة في كافة المجالات ودعم برامج رعاية الأبطال الرياضيين والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ومشروع موهوبي للاسكواش.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، على لقاء مجموعة من الشباب الذين شاركوا في الحملات والمبادرات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة في التوعية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك خلال تواجدهم بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء.

كما التقى الوزير، مسيرة شبابية بمشاركة ١٠٠٠ شاب وفتاة يحملون علم مصر من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي، وصولًا إلى مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية.