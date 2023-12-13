الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الهيئة الوطنية تتلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية
الهيئة الوطنية

تتلقى  الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، الطعون الانتخابية في نتيجة الانتخابات الرئاسية، الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الجمعة والسبت، في الطعون الانتخابية وإصدار قرار بشأنها.

وانتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

وأعلنت اللجان العامة عن نتائج الحصر العددي للفرز أمام مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، وأرسلت الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، أكد، في وقت سابق، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون نتيجة تاريخية بفضل الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

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