الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات الرئاسة 2024 "ملحمة وطنية"

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الرئاسة 2024 كانت ملحمة وطنية قام بها كافة الجهات والوزارات والدولة ممثلة في الحكومة والجهات القضائية، فالجميع قام بملحمة وأثبتت الانتخابات للكافة مدى الوطنية والإخلاص.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات الرئاسة 2024 مشهد تاريخي، وإقبال غير مسبوق يدل على تناغم المجتمع، ويقدم المواطن رسالة تصل للعالم كله، بأن المواطن المصري حريص على إثبات وجوده.

وتابع: "أشكر كافة المواطنين الذين شاركوا وأدلوا بأصواتهم، والهيئات القضائية وكافة جموع المواطنين وكافة الجهات المعاونة في الوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية والجهاز الإداري للدولة"، منوها أن العمل الجماعي الذي تم يدل على انتماء ووطنية.

وأردف: "أنهينا عمل الانتخاب في اليوم الثالث وكافة اللجان تم الغلق، وباقي اللجان التي أمامها مواطنين ننتظر انتهاء الفرز بها، ومنتظرين كافة محاضر اللجان العامة تيجي ويتم الرصد، وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للجدول المحدد".

"الوطنية للانتخابات": الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة عمل جماعي يعكس انتماء ووطنية