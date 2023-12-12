"الوطنية للانتخابات": الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة عمل جماعى يعكس انتماء ووطنية

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ملامح العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات الرئاسية ملحمة قامت بها كافة الجهات والوزارات، ما يدل علي تناغم ما بين كافة طوائف المجتمع وصولًا لمشهد يوصل رسالة للعالم وحرصه علي أداء واجبه وأشكر كافة الجهات والهيئات القضائية والمعاونة في الوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية،الانتخابات الرئاسية بمثابة عمل جماعي يدل علي انتماء ووطنية".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأول الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.