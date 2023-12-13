الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

كاميليا
كاميليا

يُصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كاميليا، التي تحمل صفات برج القوس الذي يتميز بقوة الشخصية وخفة الظل وحب السفر والتعرف على الأصدقاء.

وتعد الفنانة الراحلة كاميليا، من أبرز نجوم الزمن الجميل وقدمت الكثير من الأعمال المميزة والمختلفة التي استطاعت من خلالها خطف قلوب الجماهير ومن أهم أعملها التي لا تنسى:"فيلم الروح والجسد - فيلم قمر 14 - فيلم العقل زينة - القاتلة - فيلم شارع البهلوان - فيلم بابا عريس" وغيرها من الأعمال المميزة.

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة ابرز صفات انثى برج القوس

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كاميليا، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات وتفاصيل لا تعرفها عن مواليد أنثى برج القوس التي تحمل العديد من الصفات المختلفة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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"نحن نمشي في أكفاننا".. آخر ما قالته الفنانة كاميليا للراحل رشدي أباظة

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات انثى برج القوس

كانت تتميز الفنانة الراحلة كاميليا، بخفة الظل وإبتسامة مختلفة، فهذا ما يقدمه برج القوس لمن حوله، ويعمل القوس دائمًا على نشر البهجة وسط أصدقاء العمل أو الأسرة، لينال إنجذاب من حوله والحصول على أصدقاء جدد في حياتهم.

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة ابرز صفات انثى برج القوس

بالرغم من طيبة قلب أنثى برج القوس، إلا أنها سيدة قوية لديها رأي ووجهة نظر مختلفة عن الباقي، وتعمل دائمًا على فرض السيطرة لتنال ما تريد، لذلك يصعب الدخول مع القوس في علاقة إذا كانت حب او صداقة، حيث أن الأنثى تضع الثقة في المقدمة إذا حصلت على الثقة منك تستطيع التقرب لها بكل سهولة، لأن الثقة هي مفتاح قلب أنثى برج القوس.

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة ابرز صفات انثى برج القوس

وأنثى برج القوس تبحث دائمًا على كل ما هو مريح لها، لأن من مميزات القوس أنه برج شديد الذكاء ودائمًا يعمل على تطوير نفسة خاصة في العمل ليحصل على ما يريد، ويعرف عنهم أنهم من ضمن الأشخاص الشغوفة لأبعد حد ويحبون الطيبة والطفولية وحب الغير، ويتمكن مواليد برج القوس من الحصول على الأصدقاء والأحباب بكل سهولة لأنهم أشخاص اجتماعيين.

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