الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مديحة يسري برج القوس.. فما أهم صفاتها؟

مديحة يسري
مديحة يسري

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، فهي من مواليد برج القوس الذي يمتلك الكثير من الصفات المميزة التي تبهر من حوله.

والفنانة الراحلة مديحة يسري، من ضمن أبرز نجوم الزمن الجميل، فهي صاحبة تاريخ حافل بالأعمال المميزة والمختلفة، واستطاعت أن تخطف قلوب جماهيرها إختيارها لأعملها، ونجحت في تقديم الكثير من الأدوار.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن أصحاب برج القوس، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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كيف تجذب شريك حياتك من برج القوس؟

في عيد ميلاد مديحة يسري.. ما هي اهم صفات برج القوس؟

يحمل مواليد برج القوس الكثير من الصفات المميزة والمختلفة التيس تجبرك على الدخول في علاقة حب او صداقة معهم، لأن من الأشخاص التي تتمتع بقوة الشخصية والحماس في العمل، ويتميز مولود برج القوس بالكرم الشديد والابتعاد التام عن البخل، ويمتلك مولود برج القوس حب الحيوية والانطلاق والحماس لكل الرحلات والمغامرات.

في عيد ميلاد مديحة يسري.. ما هي اهم صفات برج القوس؟

يهتم مواليد برج القوس بالفلسفة وهم على قدر عالي من الحكمة وعمل المنطق والعقل أكثر من القلب والمشاعر، ويعرف عنهم أنهم من ضمن الأشخاص الشغوفة لأبعد حد ويحبون الطيبة والطفولية وحب الغير، ويتمكن مواليد برج القوس من الحصول على الأصدقاء والأحباب بكل سهولة لأنهم أشخاص اجتماعيين محبين للناس والصحبة.

في عيد ميلاد مديحة يسري.. ما هي اهم صفات برج القوس؟

ويعرف عن مولود برج القوس واثق بنفسه لأبعد حد مما يجعل بعض الأشخاص ينفرون منهم، فيما يخص الغيرة فإن برج القوس يأتي في مقدمة الأبراج الغيورة وغيرتها تتمثل في العصبية والغضب الشديد، لذلك يصعب الدخول معه في قصة حب او صداقة.

ويحب مولود برج القوس أن يعيش في قصة حب مليئة بالرومانسية والعطف والمشاعر الفياضة، ويعمل مولود برج القوس بعقله أكثر من قلبه ولكنه عندما يقع في الحب فهو يصبح مخلص جدًا وعاشق إلى أقصى درجة.

في عيد ميلاد مديحة يسري.. ما هي اهم صفات برج القوس؟
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