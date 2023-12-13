حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية 13 ديسمبر 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع مواليد الأبراج الفلكية فيما يخص الناحية المهنية على النحو التالي:

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

يمكن أن يكون لتغير الطقس أثره، لذا اتخذ التدابير الوقائية. تختفي المشاكل المالية ويعود الاستقرار المالي. يشار إلى الربح الجيد للعاملين المستقلين والاستشاريين. من المرجح أن تؤدي المناسبة المبهجة لوصول جديد إلى إضفاء البهجة على الجبهة الداخلية. ستكون الرحلة خارج المدينة مع العائلة أكثر متعة.

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

العادات الغذائية الصحية سوف تجدك يقظًا وحيويًا. يمكن لأولئك الذين يشعرون بالذعر بشأن الصفقة أن يتخلصوا من أسوأ مخاوفهم. من المرجح أن يتم الإشادة بأدائك في العمل من قبل الأشخاص المهمين. ستحب العائلة البيئة الجديدة وستساعدك على الاستقرار سريعًا. قد يدعوك صديق أو قريب لقضاء إجازة.

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

سيتم مواجهة الأمراض الصحية البسيطة بسهولة. من المتوقع تحقيق مكاسب جيدة من الأعمال الجانبية. أولئك الذين يفعلون شيئًا على انفراد سيكونون قادرين على تعزيز أعمالهم. سيكون السفر مع الأشخاص القريبين والأعزاء أمرًا ممتعًا. من المحتمل أن يحصل البعض على منزل أو شقة جديدة.

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

كل الأوجاع والآلام التي كنت تعاني منها، تختفي ببساطة. يشار إلى المكاسب النقدية في المضاربة أو الرهان. من المحتمل أن تدخن غليون السلام مع منافسك في نزاع عائلي. يعد السفر إلى الخارج في رحلة عمل أو رحلة ترفيهية أمرًا متاحًا للبعض. قد يؤدي اتخاذ جميع الخطوات الصحيحة على الصعيد المهني إلى ارتفاع الرسم البياني لحياتك المهنية.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

سوف تتمكن من الحفاظ على لياقتك من خلال جهودك الخاصة. قد تجدك اليوم تتعامل مع حسابات أو تقوم ببعض الصفقات المالية. هناك فرصة لحدوث شيء إيجابي على الصعيد المهني. أفراد العائلة ملكك لطرح الحب عليك. قد تكون الراحة والمتعة بعيدة عن أولئك الذين ينطلقون في رحلة طويلة اليوم.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

الصحة ستبقى ممتازة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. من المرجح أن تجلب مبادرتك أموالًا جيدة. قد يجد تجار التجزئة وأصحاب صالات العرض انتعاشًا في الأعمال. تغييرات إيجابية على الجبهة الداخلية تخبئ للبعض. ومن المتوقع أن يواجه أولئك الذين ينتقلون إلى موقع جديد الكثير من المشقة.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

سوف يحفزك الصديق على تبني أسلوب حياة أكثر صحة. الاستثمارات السابقة تجلب أرباحًا جيدة وتجعلك آمنًا ماليًا. على صعيد العمل، قد تكون جاهزًا لبدء شيء جديد. قد يستضيف البعض منكم ضيفًا عائليًا اليوم. ويدل على سلاسة السير لمن هم في رحلة طويلة. البعض منكم مستعد للانتقال إلى منزل أكبر.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

سيكون الروتين المتغير مفيدًا للصحة العامة. عوائد جيدة على السندان لأولئك الذين يفكرون في الحصول على حق الامتياز. لتحقيق النجاح، سوف تحتاج إلى متابعة أهدافك المهنية بكل الطاقة والتركيز. التفاهم الجيد مع الزوج سيجلب السعادة لحياتك. يمكن لأولئك الذين يبحثون عن استراحة من الروتين أن يتوقعوا الذهاب في إجازة ممتعة.

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

من المحتمل أن تتبنى طرقًا لتحسين لياقتك البدنية. لن يشكل المال أي مشاكل في تحقيق أحلامك. من المرجح أن تشرق آفاق أولئك الذين يبحثون عن وظيفة مناسبة. سيكون قضاء الوقت مع العائلة أكثر إرضاءً وتسليةً اليوم. من المرجح أن يعود أولئك الذين يقومون بجولة عمل ببعض الأخبار الجيدة.

برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

البعض منكم على وشك اكتشاف العنصر الممتع في ممارسة الرياضة. وسيكون الاستقرار على الجبهة المالية بمثابة ارتياح للبعض. من المرجح أن تساعد الشبكات أولئك الذين يبحثون عن وظيفة مناسبة. الحج سيساعدك على التطور روحيًا. سيتم ترتيب الأوراق المتعلقة بالعقار الذي تمتلكه.

الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

ستثبت تجربتك مع العلاج المنزلي نجاحها. من المرجح أن يضيف أولئك الذين يقومون برحلة تسوق إلى قطتهم. هناك أرباح جيدة في المتجر لأولئك الذين يعملون على أساس العمولة. سوف تجد الوقت اليوم لتقضيه مع العائلة. يمكن لأصحاب التفكير الديني أن يذهبوا في رحلة ارتقاء روحيًا.

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

من المرجح أن يكون مراقبو الوزن ممتلئين بإحساس الإنجاز. يمكن لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن وضعهم المالي أن يرتاحوا بسهولة. ستكون الفرصة على جبهة العمل مربحة. يمكن لكبير العائلة أن يكون مصدر إلهام للبعض. يمكن أن تأتي لك فرصة لمرافقة شخص ما في رحلة.