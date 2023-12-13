الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة فى القدس وبيت لحم ونابلس ويشرد 4 عائلات

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وكذلك في بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت وهدمت بناية سكنية بها أربعة عائلات، بدون مبررات.

وقالت وكلة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 25 دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزما، وداهمت نحو 50 منزلًا على الأقل واستجوبت قاطنيها، واعتقلت عددًا منهم وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، وأطلقت سراح بعضهم وأبقت على آخرين.

وتمنع قوات الاحتلال، بحسب المصادر، الدخول والخروج من البلدة، فيما أعلنت المدارس في البلدة تحويل التعليم إلكترونيًا بفعل الاقتحام المتواصل.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من المواطنين بالضرب المبرح خلال عملية الاقتحام التي وصفوها بالأكبر التي تستهدف البلدة منذ سنوات.

تشريد 4 عائلات

بالتزامن، نقلت "وفا" عن شهود عيان آخرين، أن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، اقتحمت حي راس العمود بالمدينة، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه أربع شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم.

وأشارت المصادر إلى أن العمارة تم تشييدها عام 2016، وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيقل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي، دون إبداء السبب.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مخيم العزة شمالًا بعد دهم منازلهم وتفتيشها، ومواطنًا آخر من بلدة جناته جنوب شرق المدينة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وقد اندلعت مواجهات اثر اقتحام مخيم العزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس واعتقلت شابين، بعد مداهمة منازل ذويهم.