شيخ الطريقة الشبراوية: انتخابات الرئاسة أثبتت للعالم وعي وتحضر الشعب المصري

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن مشاهد مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية أثبتت للعالم أن الشعب المصري مثلًا يحتذى به فهو قادر على الاصطفاف للذود عن وطنه، و ما أن يشعر بخطر يهدد أمن بلاده وأرضه، وهو الأمر الذي يعجز كل من تسول له نفسه بأن يتآمر على مصر دولة وشعبًا.

وأضاف شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن الشعب المصري خرج على مدار ثلاثة أيام - هي عمر عملية التصويت للمصريين داخل جمهورية مصر - بكل تحضر ورقي في مشاهد تثبت للعالم من جديد أن هذا الشعب العريق بجناحيه مسلم ومسيحي في وحدة مصير مشترك على أرض وطن واحد، وهو أيضًا الأمر الذي يعجز أعداء مصر من يفهموه ويدركوه.



مشاركة أبناء الطرق الصوفية في الانتخابات كانت مشهدًا مشرفًا

وأشار الشبراوي، لقد كانت مشاركة أبناء الطرق الصوفية وأبناء الطريقة الشبراوية الخلوتية، في العملية الانتخابية على مدار أيام التصويت الانتخابي، مشهدًا مشرفًا لنا جميعًا داعيًا للفخر، مؤكدًا على أننا نمتلك الوعي بقضايا واقعنا ولدينا الهمة على المشاركة الإيجابية للحفاظ على الوطن وبناء المستقبل.



وعن المرشح الرئاسي الذي دعمه الشبراوي في الانتخابات الرئاسية، قال إن موقف الطريقة الشبراوية الخلوتية، والطرق الصوفية، كان واضحًا ومعلنًا بتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد شهدت الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية إقامة العديد من المؤتمرات الصوفية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن في الطريقة الشبراوية الخلوتية، أعلنا ذلك مبكرًا في مطلع شهر سبتمبر خلال مؤتمر شعبي حاشد وأطلقنا مبادرة وحملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار " كمل رسالتك للآخر “.

وتابع، وهو ما ترجمته الطريقة الشبراوية الخلوتية، عمليًا على أرض الواقع من خلال إقامة حلقات ذكر لنصرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصةً بعد تصاعد الأحداث في فلسطين المحتلة، وكانت مشاركة أبناء الطريقة في كافة المحافظات بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هي ترجمة عملية أخرى لموقف الطريقة الشبراوية الخلوتية، من دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي”.