الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الطريقة الشبراوية: انتخابات الرئاسة أثبتت للعالم وعي وتحضر الشعب المصري

الشيخ الشبراوي
الشيخ الشبراوي

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي،  شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن مشاهد مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية أثبتت للعالم أن الشعب المصري مثلًا يحتذى به فهو قادر على الاصطفاف للذود عن وطنه، و ما أن يشعر بخطر يهدد أمن بلاده وأرضه، وهو الأمر الذي يعجز كل من تسول له نفسه بأن يتآمر على مصر دولة وشعبًا.

وأضاف شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن الشعب المصري خرج على مدار ثلاثة أيام - هي عمر عملية التصويت للمصريين داخل جمهورية مصر - بكل تحضر ورقي في مشاهد تثبت للعالم من جديد أن هذا الشعب العريق بجناحيه مسلم ومسيحي في وحدة مصير مشترك على أرض وطن واحد، وهو أيضًا الأمر الذي يعجز أعداء مصر من يفهموه ويدركوه.

txt

"الشبراوى": الهدنة الإنسانية بغزة ثمرة جهود مصر والرئيس السيسى بتعاون إقليمى ودولى


مشاركة أبناء الطرق الصوفية في الانتخابات كانت مشهدًا مشرفًا

وأشار الشبراوي، لقد كانت مشاركة أبناء الطرق الصوفية وأبناء الطريقة الشبراوية الخلوتية، في العملية الانتخابية على مدار أيام التصويت الانتخابي، مشهدًا مشرفًا لنا جميعًا داعيًا للفخر، مؤكدًا على أننا نمتلك الوعي بقضايا واقعنا ولدينا الهمة على المشاركة الإيجابية للحفاظ على الوطن وبناء المستقبل.


وعن المرشح الرئاسي الذي دعمه الشبراوي في الانتخابات الرئاسية،  قال إن موقف الطريقة الشبراوية الخلوتية، والطرق الصوفية، كان واضحًا ومعلنًا بتأييد ودعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد شهدت الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية إقامة العديد من المؤتمرات الصوفية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن في الطريقة الشبراوية الخلوتية،  أعلنا ذلك مبكرًا في مطلع شهر سبتمبر خلال مؤتمر شعبي حاشد وأطلقنا مبادرة وحملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار " كمل رسالتك للآخر “.

 وتابع،  وهو ما ترجمته الطريقة الشبراوية الخلوتية، عمليًا على أرض الواقع من خلال إقامة حلقات ذكر لنصرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصةً بعد تصاعد الأحداث في فلسطين المحتلة، وكانت مشاركة أبناء الطريقة في كافة المحافظات بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هي ترجمة عملية أخرى لموقف الطريقة الشبراوية الخلوتية، من دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية الانتخابات الرئاسية الشعب المصري أيام التصويت الانتخابي الصوفية

مواد متعلقة

الشبراوى: مجريات الأحداث كشفت حكمة الرئيس السيسى والشعب بات واعيًا بحجم المؤامرة على مصر

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

"الشبراوية الخلوتية" تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات ودعم الرئيس السيسي

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

"بلاش دول".. شيخ "الشبراوية" يدشن حملة للتحذير من عودة "الإخوان الإرهابية"

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

نائب الشبراوية: اعتماد الرئيس السيسى على الشباب أحد أهم إنجازاته

الأكثر قراءة

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. "إكسترا نيوز": المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تظهر تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

شيخ الطريقة الشبراوية: انتخابات الرئاسة أثبتت للعالم وعي وتحضر الشعب المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة

20 شهيدًا وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة فى خان يونس

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟