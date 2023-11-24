الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الشبراوى": الهدنة الإنسانية بغزة ثمرة جهود مصر والرئيس السيسى بتعاون إقليمى ودولى

الشيخ الشبراوي
الشيخ الشبراوي

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي،  شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة  أمر يستحق أن نشيد ونفخر بجهود مصر الصادقة والحقيقية للوصول إليه من خلال عملها مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى وقف الاعتداءات الوحشية الهمجية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعب أعزل ومدنيين لا ناقة لهم ولا جمل.

جهود مصر ورئيس مصر كانت جلية واضحة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

وأضاف شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن العالم بأسره شاهد قتل الأطفال والنساء وقصف دور العبادة والمدارس والمستشفيات، ولعل جهود مصر ورئيس مصر كانت جلية واضحة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوته قادة العالم بالحضور إلى العاصمة الإدارية الجديدة في قمة القاهرة للسلام.

 الشعب المصرى خرج معلنًا أمام العالم أجمع عن اصطفافه خلف رئيسه رفضًا للتهجير

وتابع: "كان موقفه واضحًا من القضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها عن طريق التهجير القسري للشعب الفلسطيني وهو الموقف الذي أيده فيه الشعب المصري، الذي خرج معلنًا أمام العالم أجمع عن اصطفافه خلف رئيسه مفوضًا له في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مصر وحدودها والقضية الفلسطينية.

 وثمّن الشيخ  الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، وكافة مريديها في مصر والعالم جهود مصر الصادقة للتوصل إلى هذه الهدنة وتستمر الطريقة في تفويضها ودعمها وتأييدها جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حل مشكلة فلسطين بما أعلن عنه من حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني من أن يعيش على أرضه في سلام بما ينعكس على واقع المنطقة بأسرها وكل دولها.

 وجددت الطريقة الشبراوية الخلوتية دعوتها كافة الأطراف الإقليمية والدولية بأن تستمع لكلمات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسعى جاهدة لتنفيذها على أرض الواقع حيث إن -المؤيد من الله ورسوله- الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع يده على مكمن الصراع وكيفية نهايته بكل حكمة وعقلانية بما يكفل التعايش في أمن وسلام لمنطقتنا وهو ما ينعكس بالضرورة على العالم.

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