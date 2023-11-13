الشبراوى: اختيار "القصبى" رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن اختيار موفق

تقدم المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، ببالغ التهنئة إلى الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، على اختيار حزب مستقبل الوطن للقصبي بأن يكون رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب.

وأكد الشبراوي، أن اختيار القصبي اختيارًا موفقًا من قبل حزب مستقبل وطن، فمعروف ومشهود للقصبي والطرق الصوفية كافة مدى وطنيتها وانتمائها لمصر ودفاعها المستميت عن الوطن واصطفافها خلف مؤسسات دولتها ودعمها الكامل لها.

وأشار الشبراوي، إلى أن أبناء الطرق الصوفية في مصر نوابغ في مجالات عدة متفاعلين مع قضايا دولتهم ومجتمعهم على عكس ما يتصور البعض أو يروج له البعض الآخر، فأبناء الطرق الصوفية متسلحون بالعلم والمعرفة وترى منهم الأطباء والمهندسين والكتاب والمثقفين والعاملين بكافة المجالات والقطاعات على عكس ما يظن البعض، إضافة إلى تواجدهم على ساحة العمل السياسي المصري وخير دليل إختيار شيخ مشايخ الطرق الصوفية ليكون رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب سياسي في مجلس النواب.

وتمنى الشبراوي، أن تكلل مجهودات القصبي بالنجاح وهو في مجلس النواب، معبرًا عن صوت أبناء الشعب المصري وكذلك من خلال موقعه كشيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر.