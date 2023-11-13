الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد بتايلاند وإندونيسيا وكازاخستان ويوصيهم بملفات الطلاب الوافدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السفراء، هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، و ياسر الشيمي، سفير مصر لدى إندونيسيا، و ابتسام رخا، سفيرة مصر لدى كازاخستان

الاهتمام بملف الأزهر 

وهنأ الإمام الأكبر سفراء مصر الجدد بمناسبة توليهم مهام تمثيل مصر خارجيا، متمنيا لهم التوفيق والسداد، موصيا إياهم بالاهتمام بملف الأزهر الشريف، بحسبانه أحد أبرز أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، من خلال تيسير أمور الطلاب الوافدين، والعمل على تقديم المساعدات اللازمة لهم، مؤكدا أن الأزهر على أتم استعداد لتقديم الدعم للبلدان الثلاثة، عبر توفير البرامج التدريبية للأئمة والوعاظ العاملين فيها، من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتدريبهم على أحدث الطرق في تفنيد الأفكار المتطرفة.

 دول الشرق الآسيوي لها حضور كبير في جامعة الأزهر

وأوضح شيخ الأزهر أن دول الشرق الآسيوي لها حضور كبير في جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن هناك 2990 طالبا تايلانديا يدرسون بالأزهر، من بينهم 642 طالبا على منح أزهرية، ومخصص لهم 160 منحة سنوية، ومن كازاخستان هناك 162 طالبا كازاخيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية، من بينهم 56 طالبا على منح دراسية، بينما يبلغ عدد الطلاب الإندونيسيين الدارسين في الأزهر 11118 طالبا، من بينهم 1206 على منح أزهرية، ويقدم الأزهر 257 منحة سنوية لطلاب إندونيسيا، ولدينا 50 معلما أزهريا ومعهدان أزهريان في إندونيسيا.

وأعرب سفراء مصر الجدد عن سعادتهم بزيارة شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من مجهودات كبيرة لنشر الإسلام الوسطي في مصر والعالم، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعريف بحقيقة الإسلام عالميا، مؤكدين استعدادهم لبذل كل الجهود المطلوبة للمساعدة في تحقيق رسالة الأزهر الشريف كأحد أبرز أدوات القوة الناعمة لمصر.

شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر سفيرة مصر تايلاند

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