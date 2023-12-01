الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطريقة الشبراوية الخلوتية: بدأ توافد أبناء ومريدي مع بداية الأقتراع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أنه ومع بداية فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية  وأحباب الطريقة الشبراوية الخلوتية في الوطن العربي والدول الغربية على مقار الإنتخابات بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج 

وأوضح في تصريحات له: “بدأ التوافد للإدلاء بأصواتهم مختارين ومؤييدين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الموقف الثابت للطريقة الشبراوية الخلوتية، والتي أعلنته منذ عام 2013 في تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وتابع: وكان تأييد وموقف ثابت خلال الانتخابات السابقة والحالية، كما أن الطريقة الشبراوية الخلوتية.

ودشنت الطريقة حملة في سبتمبر من هذا العام تحت شعار "كمل رسالتك للآخر" حشدت خلالها أبناء ومريدي وأحباب الطريقة وذويهم وعائلاتهم في مصر وتواصلت خلالها مع أبنائنا بالخارج لدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما بدأ ترجمته حاليًا على أرض الواقع من خلال توافد أبنائنا بالخارج على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم

المهندس محمد عبدالخالق شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية لانتخابات الرئاسية القنصليات المصرية لإنتخابات بالسفارات

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