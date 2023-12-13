الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك محل ضبط بحوزته "حشيش" في مدينة الشروق

حبس مالك محل
حبس مالك محل

أمرت  نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس مالك محل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها داخل محل عمله بمدينة الشروق.

أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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حبس سائق وعاطل لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كجم).

وبمواجهته اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر مخدر الحشيش التحريات الأمنية قسم شرطة الشروق الإجراءات القانونية

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