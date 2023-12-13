حبس مالك محل ضبط بحوزته "حشيش" في مدينة الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس مالك محل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها داخل محل عمله بمدينة الشروق.

أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كجم).

وبمواجهته اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.