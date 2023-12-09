حبس سائق وعاطل لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بالمطرية
قررت نيابة المطرية حبس سائق وعاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 جرام بمنطقة المطرية.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.