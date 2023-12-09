السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق وعاطل لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بالمطرية

حبس سائق
حبس سائق

قررت نيابة المطرية حبس سائق وعاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 جرام بمنطقة المطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام.

txt

حبس المتهم بترويج مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالمرج

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المطرية مخدر الحشيش التحريات الأمنية قسم شرطة المطرية حبس

مواد متعلقة

النيابة تُحقق مع "ديلر المرج" بتهمة حيازة مخدر الهيروين

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

هيئة الانتخابات: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "اغتيال اللواء نبيل فراج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة