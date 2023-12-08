حبس المتهم بترويج مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالمرج

قررت نيابة المرج حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كجم - سلاح أبيض "سنجة").

وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.