أرسنال يتعادل مع أيندهوفن وإشبيلية يفشل في الذهاب لبطولته المفضلة

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع مضيفه أيندهوفن الهولندي، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

المحترف المصري محمد النني كاد أن يفتتح التسجيل لـ أرسنال، بتسديدة قوية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

إيدي نيكيتاه كان البادئ بالتسجيل لـ أرسنال بهدف في الدقيقة 42 من متابعة لتمريرة زميله ريان نيلسون

وأدرك يوربي فيرتيسين التعادل لـ أيندهوفن في الدقيقة 51، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق وتقاسمهما للنقاط.

وتعرض النني للإصابة في الدقيقة 61، ليتم استبداله بزميله مارتين أوديجارد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وضمن التأهل للدور المقبل في وقت سابق، فيما رفع أيندهوفن رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، ضمن فريق لانس الفرنسي التأهل لدور الـ 16 الأول لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك بانتصاره على إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف.

انتصار الفريق الفرنسي رفع رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وبدأ محمد النني محترفنا المصري أساسيًا في تشكيل الجانرز، بينما يقود الهجوم تروسا ويجاوره نيلسون ونيكيتياه.

تشكيل أرسنال.. النني أساسيًا في مواجهة أيندهوفن بالأبطال

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: سيدريك، سالابيا، جابرييل، كيور

خط الوسط: النني، جورجينيو، هافيرتز

خط الهجوم: تروسارد، نيكيتياه، نيلسون

وفي الجولة ذاتها من دوري الأبطال، يلتقي فريق كوبنهاجن الدنماركي بنظيره جالطة سراي التركي، بينما يحل فريق بنفيكا البرتغالي ضيفًا على منافسه سالزبورج النمساوي، كذلك يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي منافسه ريال سوسيداد الإسباني، رغم أنهما ضمنا التأهل؛ ولكنهما يتساويان في عدد النقاط بواقع 11 نقطة، فالفائز بينهما سيتصدر المجموعة، بينما يصب التعادل في مصلحة الفريق الإسباني.

وضمن 12 فريقًا بالفعل التأهل للدور ثمن النهائي، منها 4 فرق من المركز الأول، وهي: أرسنال ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.