الخميس.. "كلام فالسيما" بالهناجر وإبداع الإسكندرية

تستضيف سينما الهناجر؛ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدى من أمسيات صالون" كلام فالسينما" للمخرج اشرف فايق، وذلك في السابعة مساء الخميس 14 ديسمبر.

"هالة فاخر.. جوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"

ويقام هذا الشهر تحت عنوان "هالة فاخر.. چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس (21 ديسمبر) بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.

هالة فاخر (8 يونيو 1946): ممثلة مصرية؛ تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عامًا.

عن حياتها

هي ابنة الفنان فاخر فاخر، بدأت نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم لن أبكي أبدا وهي طفلة وذلك بعام 1957، وقد شاركت بعدها في عدة أعمال مسرحية، وكان المخرج حسن الإمام هو الراعي الأول لخطواتها فقدمت معه عام 1963 دورا في فيلم امرأة على الهامش من بطولة حسن يوسف وهند رستم، اشتهرت بأدوارها الكوميدية، ومن أهم أعمالها أدائها دور طمطم في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم للمخرج رحمي في ثمانينات القرن العشرين وهو يعد عملًا تاريخيا جعلها محفورة في قلوب الجماهير، ودور ماجد في مسلسل ماجد لعبة خشبية ولها عدة إسهامات في مجال السينما والتلفزة والمسرح.

لها العديد من الأعمال مثل "دولارات.. دولارات"، مراتى مدير عام، هي فوضى، نقطة ضعف، ساعة رضا، العطار والسبع بنات، قمر الزمان، عفريت القرش، بلاغ النائب العام، ابن حلال، تاجر السعاده، ضغط عالى"، والعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

الجدير بالذكر، أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريًا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.