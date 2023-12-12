الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. "كلام فالسيما" بالهناجر وإبداع الإسكندرية

هاله فاخر
هاله فاخر

تستضيف سينما الهناجر؛ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدى من أمسيات صالون" كلام فالسينما" للمخرج اشرف فايق، وذلك في السابعة مساء الخميس 14 ديسمبر.

"هالة فاخر.. جوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"

 ويقام هذا الشهر تحت عنوان "هالة فاخر.. چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس (21 ديسمبر) بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.

هالة فاخر (8 يونيو 1946): ممثلة مصرية؛ تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عامًا.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏نص‏‏

عن حياتها

هي ابنة الفنان فاخر فاخر، بدأت نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم لن أبكي أبدا وهي طفلة وذلك بعام 1957، وقد شاركت بعدها في عدة أعمال مسرحية، وكان المخرج حسن الإمام هو الراعي الأول لخطواتها فقدمت معه عام 1963 دورا في فيلم امرأة على الهامش من بطولة حسن يوسف وهند رستم، اشتهرت بأدوارها الكوميدية، ومن أهم أعمالها أدائها دور طمطم في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم للمخرج رحمي في ثمانينات القرن العشرين وهو يعد عملًا تاريخيا جعلها محفورة في قلوب الجماهير، ودور ماجد في مسلسل ماجد لعبة خشبية ولها عدة إسهامات في مجال السينما والتلفزة والمسرح.

لها العديد من الأعمال مثل "دولارات.. دولارات"، مراتى مدير عام، هي فوضى، نقطة ضعف، ساعة رضا، العطار والسبع بنات، قمر الزمان، عفريت القرش، بلاغ النائب العام، ابن حلال، تاجر السعاده، ضغط عالى"، والعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

الجدير بالذكر، أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريًا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

سينما الهناجر صندوق التنمية الثقافية صالون كلام فالسينما هالة فاخر چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين