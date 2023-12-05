الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. إنشاد صوفي لأبو الغيط بمركز إبداع بيت السحيمي

جريدة الدستور

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.وليد قانوش، حفل الذكر والمدائح لفرقة "أبو الغيط"، وذلك في السابعة مساء الخميس ٧ ديسمبر الجاري.

وتقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة بمشاركة المنشد سيد إمام، والمنشد ناصر شرف، وذلك في نموذج فريد، من خلال دمج النصوص الصوفية والموسيقى مع الإيقاعات.

وتقدم فرقة أبو الغيط فنون الذكر والمدائح منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر، وأبرزت الفرقة التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية، ودلتا مصر من خلال ممارسة نشاط الطريقة الصوفية الأحمدية الغيطانية، التي أسسها الدرويش حسن أبو الغيط.

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أجندة فعاليات بيت السنارى" فى ديسمبر

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غدًا.. اللواء أحمد المنصورى فى ضيافة بيت السحيمى

عن بيت السحيمي

يعد بيت السحيمي بالدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز لدين الله نموذجًا فريدًا من نماذج عمارة البيوت السكنية الخاصة بل أنه البيت الوحيد المتكامل الذي يمثل عمارة القاهرة في العصر العثماني في مصر، وهو يتكون من قسمين، القسم الجنوبي أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في سنة 1648م، أما القسم الشمالي فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبي في سنة 1796م، وجعل من القسمين بيتًا واحدًا وسمي بيت السحيمي نسبة إلى الشيخ أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالأزهر وهو آخر من سكن فيه.

ويضم البيت عدة قاعات تتألف كل منها من إيوانين بينهما دور قاعة يتوسط بعضها فسقية من الرخام ولبعض أسقف القاعات مناور يعلوها شخشيخة خشبية، وكسيت جدران بعض القاعات من أسفل بوزرات الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القيشاني وكسيت الأرضيات بالرخام، وأيضا بقاعات البيت مشربيات ونوافذ من الخشب الخرط ودواليب وبالبيت كتابات أثرية تشتمل على تاريخ الإنشاء والمنشئ وقصيدة البردة للأمام البوصيري.

ويعد بيت السحيمي من أجمل آثار القاهرة التاريخية وقد صدر قرار بتحويل  بيت السحيمى إلى مركز للإبداع الفنى تابع لصندوق التنمية الثقافية بعد ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2000 م ليكون مركز إشعاع ثقافى وفنى فى منطقة الجمالية.. ويعتبر مركز إبداع السحيمى نموذجًا فريدًا للتأثير الإجتماعى للعمل الثقافى والأثرى من حيث تأثير الموقع الثقافى فى المجتمع المحيط به.

صندوق التنمية الثقافية بيت السحيمي مركز إبداع القاهرة أبو الغيط

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