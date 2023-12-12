الانتخابات الرئاسية 2024.. سيدات يصطحبن أحفادهن إلى اللجان: «نغرس فيهم روح الانتماء»

حرصت الحاجة كريمة حسن، من أبناء محافظة مطروح، والتى تبلغ من العمر ٦٥ عامًا، على النزول للإدلاء بصوتها فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، أمس، وذلك داخل لجنة «زاهر جلال» وسط مدينة مرسى مطروح.

وقالت «الحاجة كريمة»، فى حديثها لـ«الدستور»، إن الظروف منعتها من المشاركة فى اليومين الأول والثانى للانتخابات الرئاسية، لكنها حرصت على النزول لاختيار رئيس الجمهورية فى اليوم الثالث من الاستحقاق الدستورى.

وكشفت عن اختيارها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرجعة ذلك إلى أنه «عمل حاجات كتير للبلد، لذا نقف خلفه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية».

ورغم اتكائها على عصا وصعوبة حركتها، وبلوغها من العمر ٧٣ عامًا، حرصت حميدة عبدالصادق، من أهالى مطروح، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. وقالت السيدة «حميدة»: «أشارك فى جميع الاستحقاقات، وانتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه رئيسنا وحامينا، ومشفناش معاه إلا الخير»، مشيرة إلى أنها حرصت على اصطحاب أحفادها معها إلى اللجنة لغرس روح الولاء والانتماء فى نفوسهم منذ الصغر.

كذلك اصطحبت فاطمة يوسف صابر، البالغة من العمر ٧١ سنة، حفيدها معها إلى لجنة «مُجمع أبوبكر الصديق» فى مدينة مرسى مطروح، حيث أدلت بصوتها. وقالت السيدة «فاطمة»: «انتخبت الرئيس السيسى فى ظل المشروعات القومية العديدة التى نفذها فى مطروح، خاصة ما يتعلق بتطوير القرى والتجمعات الصحراوية»، مضيفة: «يكفى أنه حرر مصر من الإرهاب».

وأدلى صالح عبدالفضيل، البالغ من العمر ٧٨ عامًا، بصوته فى لجنة «أبوبكر الصديق»، وهو متكئ على عصاه، مرجعًا ذلك إلى أن «صوته أمانة» و«المشاركة واجب وطنى».

وكشف «عبدالفضيل» عن اختياره الرئيس عبدالفتاح السيسى من بين المرشحين فى الانتخابات لأنه «أحسن من غيره»، مضيفًا: «ولادى كلهم شاركوا واختاروا الرئيس السيسى».