الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: وفاة أحد المرضى بعد تأخر العلاج بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية

غزة
غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أحد المرضى بعد تأخر العلاج بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، ألقت منظمة الصحة العالمية باللوم على جيش دفاع الاحتلال في التأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش في السماح للجرحى بالمرور، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.   

وأشارت إلى حالة مريض توفي في قافلة طوارئ في طريقها إلى أحد مستشفيات مدينة غزة، أثناء عمليات تفتيش إسرائيلية متكررة وطويلة تم خلالها احتجاز عامل صحي وضربه.

مسعفون تعرضوا للاتجاز او المضايقة 

 

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وفي سياق متصل، كما قدمت المنظمة عدة تفاصيل عن المسعفين الذين تعرضوا للاحتجاز أو المضايقة أو الضرب أو التجريد من ملابسهم على أيدي الجنود الإسرائيليين أثناء محاولتهم الوصول إلى العلاج للفلسطينيين المصابين.

وقدم يوم الثلاثاء مزيدًا من التفاصيل حول المهمة عالية المخاطر، قائلًا على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: "إن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ بشأن عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين الصحيين مما يعرض حياة المرضى الضعفاء بالفعل للخطر".

وأضاف: “بسبب التعطيل، توفي أحد المرضى في الطريق، نظراً لخطورة جراحه والتأخر في الحصول على العلاج”، حسبما افادت وسائل إعلام محلية. 

وأضاف في الطريق شمالاً، تم تفتيش قافلة الأمم المتحدة عند حاجز وادي غزة، واضطر أفراد طاقم الإسعاف إلى مغادرة المركبات للتعرف عليها، وتم احتجاز اثنين من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني لأكثر من ساعة، مما أدى إلى تأخير المهمة.

وفي التقرير فقد شاهد موظفو منظمة الصحة العالمية أحدهم يُجبر على الركوع تحت تهديد السلاح ثم يُؤخذ بعيدًا عن الأنظار، حيث ورد أنه تعرض للمضايقة والضرب والتجريد من ملابسه والتفتيش، بينما دخلت البعثة مدينة غزة، أصيبت شاحنة المساعدات التي كانت تحمل الإمدادات الطبية وإحدى سيارات الإسعاف بالرصاص.

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