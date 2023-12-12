"حزب الاتحاد": مشاركة الشباب ملحوظة وهذا يدل على الوعى السياسى

علق رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على توافد المصريين على اللجان الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك مشاركة ملحوظة للشباب، وهذا يدل على الوعي السياسي.

وأضاف أن إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، اليوم أكبر من اليومين الأول والثاني مثلما كان متوقعًا.

وتابع: «البعض انتظر اليوم الأخير حتى تكون اللجان أقل ازدحامًا، لكن هذا لم يحدث والإقبال كثيف على اللجان والحشد كبير، وبالتالي، فإن المشاركة كبيرة جدًا».

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأول الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.