رئيس اللجنة العامة فى بنى سويف: توجد كثافة عددية كبيرة أمام اللجان الانتخابية
قال أسامة عبدالمنعم، رئيس اللجنة العامة في بني سويف، إن العملية الانتخابية تسير بيسر شديد منذ اليوم الأول في التصويت.
وأكد أسامة عبدالمنعم، خلال حواره مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية “الحياة"، أن هناك كثافة عددية كبيرة أمام اللجان الانتخابية، معبرًا: "لدينا 56 لجنة فرعية".
وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.
ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
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