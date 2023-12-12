فى حب مصر.. مسيرة حاشدة تجوب مدينة مرسي مطروح (صور)

انطلقت، مساء اليوم، مسيرة حاشدة فى حب مصر من أمام ديوان عام محافظة مطروح بمشاركة جميع فئات المجتمع المطروحى؛ لحث المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى وواجب وطنى، بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية وسط أجواء احتفالية بالعرس الانتخابى رافعين أعلام مصر.

وشارك أهالى مطروح بجميع فئاتهم وأطيافهم المجتمعية من عمد ومشايخ وعواقل وشباب والمرأة وكبار السن في الانتخابات الرئاسية وقدموا ملحمة وطنية فى حب مصر شهدتها جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من اصطفاف وتواجد حاشد باللجان لاختيار رئيسهم، مما عكس وعيهم وحرصهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الوطن ومقدراته مما انعكس على ظهور سير العملية الانتخابية بالمحافظة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية