أبطال في الكواليس.. عمال نظافة: "حريصون على نظافة محيط اللجان"

حرص سعيد عبدالله، ومحمود جلال، العمال بهيئة النظافة في حي عابدين، على الاهتمام بنظافة محيط اللجان الانتخابية على مدار أيام التصويت الثلاثة.

وأمام مدرسة محمد فريد التجريبية في منطقة عابدين، وقف العاملان منذ ساعات الصباح الأولى لتهيئة محيط اللجنة الانتخابية واستقبال الناخبين في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.



وقال “سعيد” لـ"الدستور"، إن مهمتهم في العرس الديمقراطي هي الحفاظ على نظافة المكان، مشيرا إلى أن القمامة تزيد مع التجمعات الكبيرة.

وأعرب عن سعادته كأحد المساهمين في المشهد الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ 3 أيام، واختتم معلقًا: "كلنا بنحب الرئيس عبدالفتاح السيسي وبنسانده".

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.