الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قرار رابطة الأندية المحترفة يتسبب فى أزمة داخل الإسماعيلى

الإسماعيلى
الإسماعيلى

أبدى مسئولو نادى  الإسماعيلي غضبهم الشديد، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة برفض طلب الدراويش،  نقل مباراة الفريق أمام إنبي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز، من ملعب بتروسبورت إلى ملعب آخر داخل القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى الدراويش مع الفريق البترولى فى السابعة مساء السبت المقبل على  ملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب مسئولى الإسماعيلى فى نقل المباراة لأى ملعب آخر، يستضيف جماهيرهم التي كانت تنوي الزحف خلف فريقها لمؤازرته مثلما  فعلت من قبل في جميع اللقاءات الرسمية السابقة. 

وأرسل نصر أبوالحسن رئيس نادى الإسماعيلي، منذ عدة أيام خطاب رسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة يطلب فيه إقامة لقاء فريقهم المقبل أمام انبي بالدوري الممتاز في أي  ملعب آخر بخلاف ملعب بترو سبورت حتي  يتثني حضور مشجعي النادي اللقاء أسوة بما هو يتبع مع الأندية الشعبية الأخري.

 لكن الرد من جانب رابطة الأندية المحترفة جاء مخيبا للآمال وتم اعتماد إقامة المباراة بنفس مكان أصحاب الأرض وبدون جمهور. 

وتجدر الإشارة إلي أن هناك منشورا منذ بداية الموسم الحالي صادر عن رابطة الأندية المصرية المحترفة بناء علي تعليمات أمنية  إقامة مباريات إنبي الرسمية باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس بالقاهرة بدون جمهور، لكن هذا الإجراء لا ينطبق علي الأهلي والزمالك والمصري.

ويسعى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاستغلال الفوز على البنك الأهلى فى تحسين النتائج غير المرضية للجماهير منذ انطلاق مسابقة الدورى حتى الآن، على أمل أن يتحسن وضع الفريق فى جدول الدورى، خوفا من تأزم الموقف بمرور الوقت ومعاناة الفريق فى الدور الثانى من شبح الهبوط للقسم الثانى.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الاسماعيل الجبلاية رابطة الأندية الدراويش

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