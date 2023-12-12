الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العاملون بـ"موانئ البحر الأحمر" يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

العاملون بموانئ البحر
العاملون بموانئ البحر الأحمر يدلون بأصواتهم

حرص اللواء أسامة صالح، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر للتشغيل، واللواء أحمد صفار، نائب رئيس الهيئة للاستثمار، والعاملين بالهيئة، على الإدلاء بأصواتهم بمقار لجان الانتخابات الرئاسية، لانتخاب رئيس مصر القادم.

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غرفة عمليات "التضامن" تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية.. وتيسير مشاركة ذوي الهمم

وأدلى رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بصوته في الاستحقاق الرئاسي أمس، لاختيار رئيس مصر القادم، واستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية؛ داعيًا العاملين بالهيئة للتوجه إلى مقار لجانهم الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

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طوابير للسيدات أمام لجان بني سويف في ثالث أيام انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
العاملون بموانىء البحر الاحمر يدلون بأصواتهم
الانتخابات الانتخابات الرئاسية موانئ البحر الأحمر ميناء دمياط ​مصر​

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