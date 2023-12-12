الأهلى وكولر والشناوى مرشحون لجوائز الأفضل فى العالم من "جلوب سوكر"

أعلنت الجهة المنظمة لجوائز "دبي جلوب سوكر"، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، القوائم النهائية المُرشحة للفوز بجوائز جلوب سوكر 2023.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023، يوم 19 يناير المقبل، في الإمارات.

الأهلي مُرشحًا للفوز بجائزة أفضل ناد في العالم

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في القائمة النهائية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم.

وجاءت قائمة الأندية المُرشحة للفوز بجائزة الأفضل في العالم على النحو التالي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، فلومينينسي البرازيلي، إنتر ميلان الإيطالي، اتحاد جدة السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي أرسنال الإنجليزي، نابولي الإيطالي، برشلونة الإسباني، إشبيلية الإسباني.

الأهلي مُرشحًا للفوز بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط

كذلك تواجد فريق الأهلي في قائمة الأندية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، برفقة أندية: الهلال السعودي، اتحاد جدة السعودي، النصر السعودي، شباب الأهلي دبي.

محمد الشناوي مُرشحًا لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2023

وتواجد محمد الشناوي في القائمة النهائية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2023 من جلوب سوكر، برفقة كل من: كريم بنزيما (اتحاد جدة)، كريستيانو رونالدو (النصر)، سالم الدوسري (الهلال)، رياض محرز (أهلي جدة).

مارسيل كولر مُرشحًا للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

بينما تواجد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في القائمة النهائية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023، من قِبل جلوب سوكر.

وجاءت قائمة أفضل مدرب في العالم 2023 من جلوب سوكر، كالآتي:

مارسيل كولر (الأهلي)، كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، لوتشيانو سباليتي (منتخب إيطاليا)، سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)، تشافي هيرنانديز (برشلونة).

مارسيل كولر مُرشحًا للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

عمر فايد ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب

وفي السياق ذاته، ينافس عمر فايد، لاعب منتخب مصر الأولمبي، على جائزة أفضل لاعب شاب في عام 2023، حيث يُنافس عددًا من نجوم الكرة العربية والعالمية.

وضمت القائمة رفقة عمر فايد، كلا من: من كايسيدو (تشيلسي)، وجود بيلينجهام (ريال مدريد)، وفراس البريكان (أهلي جدة)، وسعود عبد الحميد (الهلال السعودي)، لامين يامال (برشلونة)، وجفارديول (مانشستر سيتي)، وأردا جولر (ريال مدريد)، والإسباني جافي (برشلونة)، والأرجنتيني إنزو فرنانديز (تشيلسي).

عمر فايد ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب

رابط تصويت جوائز جلوب سوكر

يمكن للجماهير التصويت لجوائز جلوب سوكر من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الـ ضغط هنا.

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

وبدأت المرحلة الأولى من التصويت لجوائز جلوب سوكر، منذ 21 نوفمبر واستمرت حتى السابع من ديسمبر.

وتمكنت خلالها الجماهير من التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية.

ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

بينما تبدأ الجولة الثانية من التصويت اليوم 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75%، فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.