الأهلى يخوض مرانه الأول فى السعودية اليوم.. وكولر يحضر مباراة اتحاد جدة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران للحديث عن أهمية البطولة والهدف من المشاركة في المونديال العالمي

وكشف مصدر مسئول أن كولرحرص علي معالجتهم نفسيًا بعد الفترة الأخيرة وحالة الاهتزازوأشاد بهم عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري رغم التعادل، من أجل منحهم الثقة

وأضاف المصدر أن المدير الفني للاهلي طالب لاعبي الفريق بالوصول بعيدًا في كأس العالم للأندية، وعدم العودة من السعودية قبل يوم 22 من الشهر الجاري

وأشار المصدر إلي أن مارسيل كولرطلب حضور مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كاس العالم للأندية وحصل علي موافقة اللجنة المنظمة للبطولة على حضوره للمباراة من الملعب من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة لمنافسة المحتمل.

اللجنة المنظمة تجتمع مع لاعبي الأهلي لشرح التعليمات

في السياق ذاته، تقعد اللجنة المنظمة لمونديال الأندية محاضرة على لاعبى الفريق صباح اليوم لشرح التعليمات الخاصة بالبطولة ثم يخوض الفريق مرانه الأول فى السعودية قبل أن يتابع الجهاز الفنى من الملعب، ثم يتم عقد جلسة تصوير صباح بعد غد للموقع الرسمى للفيفا قبل أن يؤدى مرانه الرئيسى مساء اليوم نفسه ثم يعقد كولر ومحمد الشناوى مؤتمرا صحفيا ظهر الخميس المقبل ثم يؤدى الأهلى مرانه الأخير مساء الخميس استعدادا لخوض أولى مبارياته بالمونديال.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.