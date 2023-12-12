تفاصيل إصابة عبدالقادر وكريستو ومدة غيابهما عن المشاركة مع الأهلي

أظهرت نتائج الأشعة التي خضع لها الثنائي أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي قبل السفر إلي السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني ضم كل اللاعبين الغير مقيدين في قائمة المارد الأحمر بالبطولة.

وكشف مصدرطبي داخل الفريق الأول أن عبدالقادر يعاني من مزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي بعد شكواه قبل سفر البعثة بـ24 ساعة من ألم في الخلفية في المران الأخير للفريق بالقاهرة بينما كريستو شد في الخلفية أيضا.

وأضاف المصدر أن أصابة أحمد عبدالقادر تحتاج من 3 إلي 4 أسابيع للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية والتخلص من المزق في الخلفية.

وأشار المصدر إلي أن نتيجة الأشعة أبعدت اللاعب أيضا عن التواجد مع الفريق في بطولة السوبر المصري للأبطال التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر المقبل.

ووأوضح المصدر أن كريستو يعاني من شد فب الخلفية ويحتاج إلى فترة ما بين أسبوع إلى 10 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية وسيكون حظوظه قريبة من التواجد في قائمة الفريق في السوبر المصري.

الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم في السعودية في أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران للحديث عن أهمية البطولة والهدف من المشاركة في المونديال العالمي .

وكشف مصدر مسئول أن كولرحرص علي معالجتهم نفسيًا بعد الفترة الأخيرة وحالة الاهتزازوأشاد بهم عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري رغم التعادل، من أجل منحهم الثقة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للاهلي طالب لاعبي الفريق بالوصول بعيدًا في كأس العالم للأندية، وعدم العودة من السعودية قبل يوم 22 من الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلي أن مارسيل كولرطلب حضور مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كاس العالم للأندية وحصل علي موافقة اللجنة المنظمة للبطولة على حضوره للمباراة من الملعب من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة لمنافسه المحتمل.