عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

رفض خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي التراجع عن توقيع عقوبات مالية كبيرة وصلت إلى 200 ألف جنيه خصما من مستحقات كل لاعب بسبب استمرار النتائج السلبية عقب التعادل مع شباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعبين أكد خلالها أنه يرى أن العقوبات المالية الحالية لا تناسب طبيعة الرواتب والعقود التى يحصل عليها الفريق، لذلك سيعرض تصورا جديدا للعقوبات على إدارة النادى للتصديق عليها.

وقال بيبو خلال حديثه مع اللاعبين إنه من الآن فصاعدًا لن يكون هناك تهاون وسيكون المجال مفتوح لخصم نسبة من عقد أى لاعب لا يلتزم أو يتخاذل داخل وخارج الملعب.

وأضاف مدير الكرة أنه وقع عقوبات فى الفترة الماضية طبقًا للائحة لكنه قد يضطر لرفع طلبات للجنة التخطيط للحصول على موافقة بتوقيع عقوبات أشد فى ظل التهاون الذى يراه فى المباريات الأخيرة وتركيز بعض اللاعبين على العروض وتجديد العقود والأزمات.

الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية مساء اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أعلن عن خوض مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية -الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.