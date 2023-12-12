مسيرة لرئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر والعمال لاتتخاب الرئيس القادم

ادلى المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والنواب والعمال بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين، أن مصر تعيش أفضل عصورها.

ودعا المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.

وأكد أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه بلدنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.

فيما أكد المهندس محمد زكريا، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز نظم مسيره تضم العمال والموظفين وقيادات الجهاز وتوجهوا للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لان الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس حقيقي تمر به مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.